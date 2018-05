Continuar a ler

Segundo a 'Marca', quando fizeram o pedido da vitrina, os merengues apontaram apenas mais dois espaços, deixando de lado a visão mais otimista. Quiseram ser ponderados e... pagaram caro. Agora, ao que tudo indica, o Real Madrid já terá feito o pedido para que uma nova vitrina seja colocada naquele local, dando espaço para que a 13.ª seja então colocada no sítio ao qual pertence.



Insólito. A zona do Museu do Real Madrid reservada à Liga dos Campeões ainda não recebeu a taça conquistada no sábado , diante do Liverpool, porque... não há espaço para mais troféus. A história parece tirada de um livro de piadas, mas é bem real. Tudo por causa da cadência incrível de conquistas dos merengues, com três Champions de forma consecutiva, que apanhou os responsáveis do clube desprevenidos.Uma história peculiar que começou em 2014, quando em Lisboa conquistaram a mítica Décima. Nesse momento, e para assinalar um feito já de si histórico, os blancos decidiram criar uma vitrina especial para expor as dez taças. O problema veio depois. A de 2015/16 não gerou grandes complicações e foi colocada num espaço livre depois de uma reordenação. A de 2016/17 já obrigou a um esforço adicional, mas lá se encaixou num plano minimamente estético. Só que dali para a frente... o espaço acabou. E ninguém pensou nisso!

Autor: Fábio Lima