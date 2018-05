Continuar a ler

Sem revelar o nome dos clubes interessados em assegurar a contratação de Asensio, o agente do jogador afirmou no entanto que as ofertas milionárias chegaram da Premier League e que até poderiam ter atingido outras fasquias.



"Inglaterra é o único sítio onde podem pagar tais quantias, e estavam dispostos a subir as propostas", admitiu.



Esta temporada, Asensio, que ainda deverá disputar a final da Ligados Campeões, este sábado, frente ao Liverpool, alinhou em 52 jogos, tendo marcado 11 golos. O avançado do Real Madrid é um dos 23 convocados de Lopetegui para o Mundial'2018.

O Real Madrid não está disposto a perder Marco Asensio, nem que por ele ofereçam qualquer coisa como 150 milhões de euros, já que a cláusula do jogador está fixada nos 700 milhões de euros.Segundo revelou o representante do jovem avançado, de 22 anos, o clube merengue terá rejeitado duas propostas milionárias pelo n.º 20 do plantel às ordens de Zidane. "O Real Madrid recebeu duas propostas por Asensio de 150 milhões de euros, mas o clube rejeitou-as, por acreditar que ele tem um futuro extraordinário pela frente", afirmou Horacio Gaggiolo, em entrevista à rádio espanhola Cadena SER.