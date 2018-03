Um hat trick, quatro bis e um total de 13 golos é o registo de Cristiano Ronaldo nos últimos sete jogos realizados pelo Real Madrid. Números impressionantes que confirmam o excelente momento do craque português, que parece completamente rejuvenescido e letal como nunca desde que celebrou o 33º aniversário, a 5 de fevereiro. A partir dessa data, CR7 marcou nos sete jogos realizados, um feito que não alcançava desde novembro de 2014 - então, faturou em 14 encontros seguidos, a sua melhor série de sempre.

Se tivermos em conta apenas as partidas do campeonato, Cristiano fez 10 golos nas últimas cinco jornadas (e 14 nas derradeiras oito), num desempenho sensacional que lhe permitiu recuperar imenso terreno para Messi, líder dos artilheiros na Liga. O argentino do Barcelona tinha mais 12 tiros certeiros do que o português na 22ª ronda - a diferença chegou a estar em 13 golos, na 19ª e 20ª - e, agora, à 28ª, tem apenas mais seis. Uma situação ainda mais impensável quando, à 7ª jornada, Ronaldo ainda não tinha marcado em jogos do campeonato, enquanto La Pulga já contabilizava... 11.

Em todas as provas, CR7 já leva 33 golos em 34 jogos pelo Real esta época - Messi tem 32, e com muitos mais encontros realizados (41) -, sendo que mais de metade deles (17) surgiram já em 2018. Aliás, se fevereiro foi o melhor mês, com oito remates certeiros, em 10 dias de março (e três jogos) somou cinco, igualando o máximo da primeira metade da época, em dezembro, mas com seis partidas.





Autor: José Angélico