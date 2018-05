Continuar a ler

A final da Liga dos Campeões, sábado frente ao Liverpool, foi outro dos temas focados nesta entrevsita, com Cristiano Ronaldo a admitir que a mãe, Dolores Aveiro, sofre muito durante os seus jogos, ao ponto de ter de tomar calmantes

Cristiano Ronaldo diz que os jogadores do Real Madrid têm uma pressão adicional, pois estão no centro das atenções, mas vê essa situação com naturalidade e compara mesmo o que se passa no clube merengue em Espanha com a situação do Benfica em Portugal."Jogar no Real Madrid tem sempre uma pressão adicional. Estamos no centro das atenções, principalmente o Real Madrid, outros clubes não sentem tanto. Barcelona, Atlético Madrid não é igual, por mais que queiram, não é a mesma coisa. É como em Portugal o Benfica: tens o FC Porto que é bom, tens o Sporting, mas o clube que as pessoas mais falam é o Benfica", afirmou o internacional português em entrevista à 'Chiringuito TV', em que o craque do Real Madrid abordou ainda os problemas com o fisco espanhol recordando o episódio do ano passado quando a polícia entrou no seu barco