Cristiano Ronaldo confirmou que vai anunciar algo nos próximos dias relacionado com o seu futuro. O português, que tinha falado em tom de despedida ainda no relvado após a final da Champions, reiterou na zona mista que algumas coisas não estão bem."Obviamente algo vai acontecer. Falarei quando chegar o momento. Talvez agora não tenha sido a melhor altura, mas não me arrependo. Isto vem de longe. O problema não é o dinheiro. Não vou esconder que tenho algo importante para dizer. As coisas não se resolvem com dinheiro, não tenho problemas de dinheiro", referiu."Não posso garantir que vá estar no Real Madrid na próxima época. Presidente? Não tenho nada a falar com ele. Cumprimento-o sempre como um profissional", concluiu CR7.

Autor: Luís Miroto Simões