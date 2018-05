Cristiano Ronaldo: «Havia mil barcos e a polícia entrou no mais pequeno... o meu»

Num estilo descontraído e igualmente sincero como se terá visto poucas vezes numa entrevista, Cristiano Ronaldo abordou os problemas com o fisco espanhol. O craque do Real Madrid garantiu estar tranquilo mas sublinhou estar descontente com o modo de atuar das autoridades em algumas circunstâncias."Só não há solução para a morte. De resto, tudo tem uma solução. Há injustiças mas vais fazer o quê? Espanha trata-me bem mas... há mil barcos em Formentera [n.d.r.: Ilhas Baleares em Espanha] e no mais pequenito, do Cristiano Ronaldo, entra a polícia com câmaras. 'Mas há aqui assassinos ou quê?' O Bicho [n.d.r.: como CR7 é tratado pelos colegas] estava em baixo a dormir uma sesta e a ouvir a polícia em cima. Subi e perguntei: 'o que se passa aqui?' E eles com pistolas e câmaras fora do barco. É f..., mas vais fazer o quê?", contou o internacional português na segunda parte da entrevista à 'Chiringuito TV'.