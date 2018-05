Em ano de Mundial, Cristiano Ronaldo deu o mote para um final de temporada em grande e, ao serviço do Real Madrid, voltou a fazer história. Em Kiev, num jogo no qual até nem marcou, o capitão da Seleção Nacional chegou à quinta Liga dos Campeões da sua carreira , a quarta pelos merengues, igualando os registos históricos de Di Stéfano, Marquitos, Zárraga, Héctor Rial, Juanito Alonso, Rafael Lesmes (todos pelo Real), Paolo Maldini e Costacurta (ambos pelo Milan), também eles com meia dezena de 'orelhudas' - nome pelo qual é conhecida a taça. Com mais títulos apenas Paco Gento, com seis...De resto, com esta quinta conquista, CR7 iguala o número de Champions detidas por clubes históricos como Barcelona, Bayern Munique e Liverpool, sendo que, no seu currículo, apenas por uma vez saiu derrotado de uma decisão da prova máxima de clubes da UEFA - em 2008/09, pelo United, frente ao Barça.Esta dado o mote para o que aí vem: o Mundial'2018...

Autor: Fábio Lima