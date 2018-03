Continuar a ler

Uma "indisposição intestinal" prejudicou o desempenho da atleta portuguesa na Maratona de Londres e comprometeu seriamente a aspiração de participar nos Jogos Olímpicos Rio'2016. "Foi a maratona mais estranha que fiz na minha vida. Estava a correr tudo bem inicialmente até que perto do 15.º quilómetro comecei a sentir uma indisposição intestinal", contou no final da corrida. Entrou numa mercearia durante a prova para ir ao WC.O antigo futebolista inglês confessou numa entrevista à BBC que defecou em pleno terreno de jogo durante o encontro com a Irlanda (1-1) no Mundial de Itália, em 1990.Jogador de râguebi dos New Zealand Warriors teve de pedir desculpas depois de ter sido apanhado pelas câmaras de TV a urinar em pleno campo de jogo...No torneio de Linz a antiga tenista sérvia sentiu-se indisposta, pediu para ir à casa de banho, mas aparentemente demorou tempo de mais... Quando regressou viu que tinha sido sancionada com a perda de 4 pontos, um por cada 20 segundos de atraso.A antiga maratonista britânica teve de ir à casa de banho durante a maratona de Londres em 2005 para defecar. Mesmo com esta 'paragem técnica' a antiga rival de Fernanda Ribeiro ganhou a prova...No Ironman do Havai, em 1982, a triatleta norte-americana sofreu nos metros finais. "Caguei nas calças em direto na televisão nacional", constatou depois.O ciclista holandês Tom Dumoulin viu-se obrigado a sair da bicicleta no Giro do ano passado para aliviar os intestinos junto à berma da estrada. Os rivais até foram simpáticos, perceberam a situação e não atacaram...