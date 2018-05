Continuar a ler

A imprensa do Egito também não é obviamente meiga com Sergio Ramos. A 1ª página do ‘Al Masry’ não deixa margem para dúvidas. "Uma noite em que os egípcios choraram. Ramos, o carniceiro, deslocou o ombro a Abu Salah", escreve o jornal. O periódico ‘Al Watan’, esse, apela à justiça divina: "Que Deus tome o comando, Ramos! O jogador do Real Madrid golpeou ‘Momo’ para o tirar da partida!"



O assunto vem sendo motivo de comentários em todo o Mundo, tendo até saltado as fronteiras do futebol. Repare-se no mordaz comentário da Federação Europeia de Judo (FEJ). "A ‘waki-gatame’ é uma técnica perigosa. Por isso, não é permitida no judo como forma de transição para o ‘ne-waza’. Proibida no judo, mas suficientemente boa para ganhar uma final da Liga dos Campeões", assinala a FEJ através o Twitter oficial.



Sergio Ramos sabe que o gesto caiu muito mal, tendo recorrido às redes sociais para pedir publicamente desculpa a Mohamed Salah. "O futebol mostra-te a cara mais doce e, por vezes, a mais amarga. Antes de mais, somos companheiros. Rápida recuperação, Salah. O futuro espera por ti", vincou o capitão do Real Madrid, horas antes de subir à estátua Cibeles para mostrar a taça aos fãs. "Já estamos a pensar na 14ª Champions!", garantiu.

"Carniceiro, agente de um lóbi sionista." É este o tipo de mimos que Sergio Ramos tem escutado desde que retirou Mohamed Salah da final da Champions ao aplicar-lhe um golpe... que nem no judo é permitido!O xeque egípcio Jaled al Yundi não tem dúvidas em relação à ação do central, que deixou o atacante do Liverpool lesionado no ombro esquerdo. "A lesão de Salah é uma conspiração de um lóbi sionista. É uma conspiração contra alguém que mudou a ideia que as pessoas têm em relação ao Islão. É uma ação premeditada com vista a acabar com Mohamed Salah", sublinha Jaled al Yundi.

Autor: Nuno Pombo