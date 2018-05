Continuar a ler

Recorde-se que nas celebrações da conquista da Liga dos Campeões, domingo, em Madrid, a postura do internacional português já foi diferente da que tinha tido na véspera: "Hala Madrid e nada mais! Obrigado rapazes, até para o ano ", disse aos adeptos merengues na Cibeles.

Jogadores e adeptos pediram para Ronaldo ficar e este admitiu: «Isto é muito importante para mim»

A arrepiante entrada de Cristiano Ronaldo no Bernabéu

A 'bomba' que Cristiano Ronaldo lançou no final do jogo da Liga dos Campeões, afirmando que tinha sido "muito bom jogar no Real Madrid" dando ideia que iria embora teve resposta de Sergio Ramos. O capitão da formação merengue indignou-se com o internacional português pelo momento escolhido para tal afirmação e terá mesmo pedido a Ronaldo para "dar um passo atrás", segundo revela esta segunda-feira o jornal 'Marca'."Cris não está correto o que fizeste, não era o momento adequado para dizeres aquilo. Não insistas. Tens de dar um passo atrás. Estamos contigo mas tu também tens de ajudar", terá dito Sergio Ramos.