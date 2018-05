Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, já reagiu ao abandono de Zidane do cargo de treinador principal dos merengues, deixando uma mensagem de despedida no Instagram: "Mister, como jogador e agora como treinador, decidiste despedir-te ao mais alto nível. Obrigado por estes dois anos e meio de futebol, trabalho, carinho e amizade. Vais embora mas o teu legado é inapagável. Um dos capítulos mais bem sucedidos da história do nosso querido Real Madrid".