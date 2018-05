Sergio Ramos não quis alongar-se sobre as palavras de Cristiano Ronaldo que fizeram soar o alerta de uma possível saída do português. O central disse apenas que Cristiano não vai encontrar um clube melhor do que o Real Madrid."Suponho que estava a falar do resumo da temporada e não mais do que isso. Ele vai falar quando terminar a temporada. Não estará num sítio melhor do que aqui", comentou.Sobre o jogo, o defesa falou de justiça no desfecho e destacou o golo de Bale: "Estamos muito felizes, há que valorizar o que conseguimos. O resultado é justo e o golaço do Bale vai marcar uma época".

Autor: Luís Miroto Simões