O técnico deixa o Real Madrid, poucos dias depois de ter levado os 'merengues' ao terceiro título consecutivo na Liga dos Campeões ao vencer no sábado o Liverpool (3-1).



Zidane tinha chegado aos 'merengues' em janeiro de 2016, na sua primeira experiência numa equipa principal, para substituir o espanhol Rafa Benítez, e foi o primeiro técnico a conquistar de forma consecutiva três 'Champions'.

Na conferência de imprensa onde anunciou a saída do Real Madrid, foi confrontado com o tema Cristiano Ronaldo - quando se fala que o português poderá estar de saída do clube -, e disse que a sua renúncia "não tem nada a ver"."Isto nada tem a ver com as palavras de Cristiano Ronaldo na final da Liga dos Campeões", disse o treinador francês.