Zinedine Zidane admitiu que o Real Madrid não fez um bom campeonato. O treinador dos merengues fez um pequeno balanço da temporada no final do empate a dois golos este sábado frente ao Villarreal e apontou já à final da Liga dos Campeões."Não podemos estar satisfeitos com o campeonato. Foi complicado, sobretudo no início. Queremos sempre fazer as coisas melhor, mas não foi possível. Acabou, não estamos contentes. Fizemos coisas boas este ano, sobretudo com os títulos do início da temporada e o Mundial de Clubes, e agora falta a final da Champions. Só pensamos nisso", referiu.O Real Madrid defronta o Liverpool na próxima semana. Questionado sobre se é mais importante vencer a Champions ou a Liga Espanhola, Zidane recusou comparações: "Não podemos falar da Liga, já lá vai. O que nos resta é a nossa Champions. Não há que escolher. Aspiramos a ganhar tudo, mas este ano não foi possível conquistar o campeonato".

Autor: Luís Miroto Simões