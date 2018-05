Continuar a ler

Ao mesmo tempo, ultrapassou mitos dos bancos como José Mourinho, Alex Ferguson e Pep Guardiola para ficar ao lado de Ancelotti e Bob Pasley como os únicos com três Champions.



De resto, no Real apenas Miguel Muñoz - que orientou o clube durante 15 dias - conquistou mais títulos (14). Zidane, em apenas duas épocas e meia, deixou logo para trás outros consagrados como Molowny e Del Bosque.





Zidane

Infogram Ao mesmo tempo, ultrapassou mitos dos bancos como José Mourinho, Alex Ferguson e Pep Guardiola para ficar ao lado de Ancelotti e Bob Pasley como os únicos com três Champions.De resto, no Real apenas Miguel Muñoz - que orientou o clube durante 15 dias - conquistou mais títulos (14). Zidane, em apenas duas épocas e meia, deixou logo para trás outros consagrados como Molowny e Del Bosque.

Quando, a 4 de janeiro de 2016, foi anunciado como treinador da equipa principal do Real Madrid depois de ter orientado apenas a equipa B do clube, ninguém esperaria que Zinedine Zidane conseguisse, em apenas duas épocas e meia, superar os feitos como futebolista no clube. Um dos melhores da história do jogo e, por conseguinte, do próprio emblema merengue, 'Zizou' alcançou em 878 dias feitos impressionantes que o colocam já igualmente como um dos técnicos mais marcantes de sempre da modalidade. Na hora da sua despedida do tricampeão europeu , o palmarés fala por si.Nove títulos (três Champions, dois Mundiais de Clubes, duas Supertaças Europeias, um Campeonato espanhol e uma Supertaça de Espanha) atestam bem a forma como Zidane marcou a vida do Real para sempre. Mas é na principal prova de clubes do mundo que mais deixou a sua marca: depois de ganhá-la como jogador e adjunto de Carlo Ancelotti, tornou-se no primeiro técnico a conquistá-la três vezes seguidas desde que a prova foi criada, em 1956. Ou seja, do total de 13 do Real, Zizou esteve em cinco...