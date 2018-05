Continuar a ler

Depois de se ter lesionado frente ao Barcelona, o internacional português falhou os encontros com o Sevilha e com o Celta de Vigo, da liga espanhola.



O Real Madrid joga a 26 de maio, em Kiev, frente aos ingleses do Liverpool, a final da Liga dos Campeões, competição que venceu nas duas últimas épocas. Segundo o técnico, Ronaldo, que se lesionou num joelho a 6 de maio, está em forma para o jogo de sábado, o último antes da final, e estará a "150% para a final de Kiev".

O treinador do Real Madrid garantiu esta sexta-feira que o português Cristiano Ronaldo está apto a 120% para o jogo com o Villarreal e vai estar a 150% para a final da Liga dos Campeões."Ele está a 120%, está em forma, treinou normalmente toda a semana", disse Zidane na conferência de imprensa de antevisão do encontro de sábado com o Villarreal, da 38.ª e última jornada da liga espanhola.

Autor: Lusa