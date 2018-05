Cristiano Ronaldo mostra-se derretido em família, partilhando uma nova imagem com a namorada e os filhos mais novos. Isto numa altura em que foi revelado mais um suposto ‘affaire’ do jogador com uma modelo marroquina. Amal Saber, de 28 anos, veio agora contar aos jornais ingleses ter vivido momentos quentes com CR7… em 2014, numa altura em que o jogador ainda namorava com Irina Shayk.