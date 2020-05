Hard Rock Stadium é agora um ‘drive-in’

É um dos mais recentes exemplos do regresso de uma velha cultura cinematográfica quase esquecida. Os Miami Dolphins vão transformar o Hard Rock Stadium, onde jogam a liga de futebol americano, num gigantesco ‘drive-in’. Preparado para acolher 230 automóveis, a equipa explica que será "proporcionado um ambiente único para as famílias, mantendo as regras de distanciamento social". O espaço irá também exibir, para além de clássicos da Sétima Arte, eventos musicais ou relacionados com a história do clube.