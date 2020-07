A adoração pelo mar de Morgan Ketzner

Morgan Ketzner tem, na objetiva de uma câmara fotográfica, a sua melhor amiga para mostrar o corpo que possui em todo o seu esplendor. A manequim americana tem feito, nos últimos anos, capas de revistas como a ‘Maxim’ e a ‘Sports Illustrated’, a exibir biquínis que nada escondem das suas linhas perfeitas. E nem sequer precisa de passar muitas horas por dia no ginásio. Dar umas valentes braçadas no mar revolto é o seu desporto preferido, ainda mais com o calor que já se faz sentir neste mês de julho.