A adorável Anna Katharina

Anna Katharina volta a deslumbrar com mais uma coleção de retratos sensuais, a mostrar o que de melhor tem para oferecer aos internautas. “Tentei pensar em alguns trocadilhos engraçados mas nada veio à minha mente”, brinca a modelo enquanto exibe um corpo bem torneado. Bailarina durante 17 anos, a beldade é agora treinadora pessoal de fitness e até tem uma página na internet a explicar como se podem eliminar as gorduras indesejadas ganhas no confinamento caseiro.