A adorável Tarsha Olarte

Tarsha Olarte é uma das modelos mais bonitas do mundo do ‘fitness’ e as fotografias que publica quase diariamente no Instagram explicam porque é tão adorada. A australiana adora exibir-se com roupas invulgares, mas é quando posa em biquíni que recebe os maiores elogios pelo seu corpo perfeito. Não é apenas o exercício físico que a ajuda a ficar em forma, já que a modelo segue um regime alimentar rigoroso e ainda pratica ioga para manter um bom equilíbrio mental.