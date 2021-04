A aliciante Stella Ferguson

Muito bela e de uma sensualidade extrema. É excelente o cartão de visita de Stella Ferguson, a dar os primeiros passos no mundo da moda. A entrada foi de rompante, com a aspirante a mostrar que está preparada para enfeitiçar os internautas com o seu olhar insinuante. E, tendo o mar como paixão, nada melhor do que exibir-se em minúsculos biquínis para despertar as atenções. Está a consegui-lo, como se depreende dos elogios dos seguidores no Instagram.