A bela forma de Gabriella Abutbol

Gabriella Abutbol não pára de surpreender os admiradores que continua a angariar no Instagram – e são já mais de 1,7 milhões! – com fotografias onde exibe a sua fantástica forma. Solicitada para sessões fotográficas onde os biquínis nunca lhe assentam mal, a modelo de fitness mostra-se em todo o seu esplendor nos ambientes mais luxuriantes. Para aqueles que gostariam de conhecê-la mais de perto, fica o alerta: Gabriella Abutbol namora há anos com Axell Hodges, especialista de motocrosse.