Foi no Dubai que a ex-concorrente do Big-Brother e ex-namorada de Gonçalo Quinaz se despediu de 2021 e deu as boas vindas ao novo ano. A empresária fê-lo em grande estilo chamando a atenção para "a vista" (escreveu ela na legenda da foto), mas dificilmente alguém terá prestado atenção para lá do varandim. "Maravilhosa", "Incrível" ou "perfeição" foram alguns dos elogios.