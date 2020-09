A beleza natural de Michaela Wain

Nascida na Nova Zelândia mas criada em Brisbane, na Austrália, Michaela Wain é o exemplo perfeito da boa forma aliada a uma sincera beleza natural. O sol enquadra o cenário que mais adora – praia, surf e biquínis –, sempre com uma estética onde reina o bom gosto e um estilo de vida saudável. Com a vida ao ar livre a marcar-lhe o ritmo, não admira que a modelo anseie por dias mais quentes. Mas, como ela própria afirmou na sua mais recente publicação no Instagram, “a primavera está a chegar”… no país dos Antípodas!