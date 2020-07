A beleza viral de Abby Dowse

“Levantar e moer”, comentou Abby Dowse no domingo de manhã, pouco antes de ir queimar umas calorias no ginásio. Conhecida como ‘Boneca Barbie’ pelos seus 2,3 milhões de seguidores no Instagram, a modelo australiana mostra-se mais fulgurante do que nunca. Seja em biquíni ou em roupa íntima, a também treinadora pessoal de fitness não deixa ninguém indiferente perante a sua sensualidade. Desnecessário será dizer que cada publicação naquela rede social se transforma em mensagem viral em poucos minutos.