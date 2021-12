A mulher de Álvaro Morata, jogador da Juventus, mostrou como é passar o Natal no deserto, onde é possível celebrar esta quadra em biquíni e com muito calor. Alice, modelo de 26 anos, está a fazer inveja a muitas: umas por causa da excelente forma física que faz questão de exibir, outras pelo destino [Dubai] escolhido pelo casal para as férias com os dois filhos.