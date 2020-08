A casa dos sonhos de Sergio Ramos

O jogador e a mulher Pilar Rubio, que acabam de dar as boas-vindas ao quarto filho, Máximo Adriano, estão já a ultimar os pormenores da propriedade de sonho que mandaram construir do zero no bairro La Moraleja, norte de Madrid, Espanha. A revista ‘Hola’ esteve no local e testemunhou o avançar dos trabalhos. Segundo a publicação, o casal vai mudar-se com os quatro filhos para a nova propriedade no último trimestre de 2020. As obras da nova mansão já deveriam estar terminadas desde o final do último ano, mas sofreram um atraso.