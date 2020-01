A namorada de Cristiano Ronaldo continua a ‘aquecer’ as redes sociais pela sensualidade que exibe e com as demonstrações de afeto ao craque da Juventus. Agora, a espanhola mostrou-se ao lado do internacional português e surpreendeu com uma provocação. "Vem dormir comigo. Não vamos fazer amor, ele é que nos fará", escreveu a modelo.