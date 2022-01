A 'domadora' Lucie Donlan

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Lucie Donlan ganhou milhares de admiradores quando foi uma das estrelas do ‘reality show’ britânico ‘Love Island’ há dois anos. Nada que tenha surpreendido os fãs da beldade desde o primeiro dia, face à sensualidade que já antes transpirava nas redes sociais. Surfista desde os13 anos, depressa conseguiu "domar" a prancha para depois iniciar uma carreira de sucesso na moda. No Instagram, é pródiga a publicar inúmeras fotografias onde exibe os melhores momentos do seu estilo de vida activo.