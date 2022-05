A emotiva mensagem de Georgina Rodríguez no Dia da Mãe

Georgina Rodríguez assinalou ontem o Dia da Mãe com uma mensagem emotiva. "Às que são, às que foram, às que quiseram e não puderam ser, às que tentam, às que não o sendo exercem como tal, às que têm instinto, às que dizem não o ser... a todas nós, criadoras de vida e de vínculo... Feliz dia mamãs!!!", escreveu a namorada de Cristiano Ronaldo numa story do Instagram.Recorde-se que, no sábado, Cristiano Ronaldo revelou, também numa publicação nas redes sociais,. "Amor para sempre", escreveu o craque português, numa fotografia onde aparece a segurar a bebé ao colo. A menina era gémea com um rapaz que acabou por morrer no parto