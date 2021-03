A exuberância de Ali Blakey

Dos antípodas chega-nos mais uma modelo que tem no fitness o seu passatempo obrigatório. Ali Blakey é uma das jovens que dá brilho às praias australianas com as suas produções fotográficas em biquíni. Infelizmente, como ela se queixa, ganhou uns quilos a mais durante o confinamento caseiro devido à Covid-19. Nada que se note em demasia, tal é a exuberância com que se exibe, mas, antes que as críticas dos fãs subam de tom, é vê-la a dar o melhor em extenuantes sessões de ginásio.