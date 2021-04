A fanática Kennedy Alexa

A fama de Don Juan assenta que nem uma luva a James Maddison. Depois de namorar com uma concorrente de ‘A Ilha do Amor’ britânica, tem agora Kennedy Alexa como a sua musa. A modelo americana mudou-se de armas e bagagens de Los Angeles para junto do médio do Leicester e a relação está a correr às mil maravilhas. A manequim tem uma predileção especial pelo desporto e é uma fanática do beisebol, agora trocado pelo futebol. Passatempo favorito? Destinos paradisíacos com o seu amado.