A fantástica Michela Mazzoleni

Como é que se entusiasma os adeptos mais fervorosos de uma equipa de futebol? No caso de Michela Mazzoleni, nada mais fácil: basta mostrar-se em biquíni para os ‘tifosi’ do AC Milan ficarem com as emoções ao rubro. A ‘influencer’ italiana não tem qualquer pudor em mostrar o seu corpo escultural, e agora que o calor começa a apertar, nada melhor do que mostrar todas as suas qualidades físicas. "Se não estiveres descalça é porque estás demasiada vestida", brinca a beldade no Instagram, para logo ser bombardeada com mais emojis escaldantes do que comentários indiscretos.