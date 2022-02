A formosa Natalie Gibson

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Natalie Gibson tem dado cartas no Instagram com fotografias de exuberante beleza em cenários paradisíacos. Amante dos desportos ao ar livre, ou não tivesse sido ‘cheerleader’ na universidade, é uma ferrenha adepta dos Los Angeles Dodgers. Sem surpresa, um dos momentos de maior felicidade aconteceu em 2020, quando a sua equipa venceu a liga americana de beisebol. Aproveitando a fama ganha nas redes sociais, criou uma empresa ligada ao ‘fitness’ e não se tem saído nada mal com o negócio.