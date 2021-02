A fortuna de Tom Brady e Gisele Bündchen: como o casal gasta e investe os seus milhões

Tom Brady é um dos mais bem sucedidos atletas do desporto mundial e a sua conta bancária é condizente com o seu valor e os títulos que já conquistou no futebol americano. O quarterback - que ainda anteontem conquistou o seu 7.º Super Bowl, aos 43 anos - é casado com a modelo brasileira Gisele Bündchen e juntos são donos de um património avaliado em mais de 500 milhões de euros.





São a imagem do casal perfeito. Ele um desportista de elite, com um salário astronónico; ela uma das modelos internacionais mais bem pagas durante 15 anos, que continua a fazer valer o seu peso em ouro.Tom Brady tem um filho de um relacionamento anterior e dois com Gisele. Uma família perfeita, que já passou pelos seus altos e baixos, mas que não conta garantidamente os tostões para chegar ao final do mês com liquidez.Juntos apostaram na gestão imobiliária, comprando e vendendo mansões na última década. Em 2014 venderam uma casa de férias em Los Angeles por 40 milhões de euros, o dobro do preço que pagaram por ela; 'desfizeram-se' de uma outra em Nova Iorque e de uma terceira em Boston. Sempre com lucros elevadíssimos.O grande projeto do casal é construir uma casa em Miami, numa zona habitada por estrelas como Julio Iglesias, Adriana Lima ou Ivanka Trump. Pagaram 17 milhões de euros por um terreno de 465 metros quadrados e querem construir uma vivenda vanguardista e totalmente ecológica.Com Tom Brady a jogar nos Tampa Bay Buccaneers, o casal vive numa casa alugada em Tampa, uma vivenda que pertence a Derek Jeter, um jogador de beisebol, pela qual pagam 62 mil euros por mês.Mas o casal não investe apenas em casas, pois Tom Brady tem uma grande paixão por carros.A joia da coroa da sua garagem é um Bugatti Veyron Super Sport, avaliado em dois milhões e meio de euros, com potência de 1200 cavalos!Além deste tem um Rolls Royce Ghost (340 mil euros), um Aston Martin DB11 (140 mil euros), outro Aston Martin TB12 Vanquish S desenhado por ele (mais de 300 mil euros), um Ferrari M458-T (193 mil euros), un Audi R8 (140 mil euros) e um Range Rover (90 mil euros).O mais recente 'brinquedo' que Brady comprou foi um majestoso iate para navegar aos fins-de-semana na baía de Miami com os filhos.