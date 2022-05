A imperdível reação de Casillas a publicação de Hierro com Figo, Ronaldo, Nadal e Ancelotti

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Ruiz Hierro (@fernandohierro)

Fenando Hierro, antigo futebolista espanhol e selecionador da Espanha, estreou esta quarta-feira a sua conta oficial do Instagram com duas publicações em sequência. A primeira, em que surge sozinho com a legenda "Já estou aqui! Nunca é tarde demais..." e uma segunda em que posa juntamente com Luís Figo, Ronaldo Nazário, Rafael Nadal, Carlo Ancelotti e ainda Ángel Martin, fundador da Clínica Menorca.A antiga figura do Real Madrid legendou a segunda fotografia da seguinte forma: "Um bom bocado com grandes amigos" e Iker Casillas, que já tinha dado as boas-vindas ao amigo naquela rede social, não demorou em responder face às duas publicações em menos de 5 horas. "Vais publicar 50 mil fotos seguidas?".O comentário do ex-guarda-redes de Real Madrid e FC Porto já se tornou viral e não demorou muito em ganhar também destaque na imprensa espanhola.