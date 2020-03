José Castelo Branco partilhou nas redes sociais uma foto de umas chuteiras de salto alto, que aparentemente apreciou bastante.





Quando eu for presidente do sporting vai ser obrigatório o uso disto! https://t.co/mN8uy9ue9A — José Castelo Branco (@JoseCasteloBra2) March 10, 2020

O conhecido 'marchand' - sempre atento às questões da moda e do futebol - escreveu mesmo que quando for "presidente do Sporting vai ser obrigatório o uso disto".