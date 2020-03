A instagrammer que ama o sucesso

Muito bela é Katie Bell, uma norte-americana nascida em Palm Harbor, na Florida, com vista para o Golfo do México. O mar é, por isso, o espaço predileto da ‘instagrammer’, para mostrar as linhas sensuais do seu corpo. Dançar e nadar, com algumas idas ao ginásio, são os passatempos preferidos de uma rapariga a quem apenas interessa estar ao lado de pessoas de sucesso. Talvez por isso não se importe de ser mais uma das muitas mulheres de Dan Bilzerian, um jogador de póquer conhecido por levar uma vida repleta de extravagâncias.