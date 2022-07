A magnífica Nikita Sullivan

Nada como exibir um corpo magnífico, conseguido com muitas horas passadas no ginásio, para se destacar no mundo das redes sociais. Desde os tempos do liceu que Nikita Sullivan tem angariado milhares de seguidores no Instagram com fotografias que chamaram a atenção de várias insígnias dedicadas ao mundo do ‘fitness’. Já na faculdade, a beldade californiana tem conciliado os estudos com produções fotográficas para diversas marcas de biquínis. Os elogios dos fãs não se fazem esperar a cada publicação, apimentados pelos comentários quase eróticos que a modelo faz.