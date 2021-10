A maravilhosa Zienna Sonne

Zienna Sonne é mais uma das centenas de jovens que têm maravilhado os internautas com fotografias de uma beleza fulgurante. Dedicado ao mundo do ‘fitness’, a bonita dinamarquesa tem dado cartas no mundo da moda americana. Discreta na sua vida pessoal, percebe-se o gozo que lhe dá ser fotografada em destinos paradisíacos, sempre com uma praia em pano de fundo. Nada que espante, já que os desportos de mar são também um dos seus passatempos favoritos.