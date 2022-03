A mensagem de Georgina para Cristiano Ronaldo no Dia do Pai

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Georgina Rodri´guez (@georginagio)

Georgina Rodríguez deixou nas redes sociais uma mensagem para Cristiano Ronaldo, a propósito do Dia do Pai. A namorada do craque português partilhou uma série de fotos de CR7 com os filhos."Todos os dias ao teu lado são felizes e especiais. Amamos-te até ao infinito. Obrigado por tanto, ao melhor pai do Mundo", escreveu a espanhola, que está grávida de gémeos.