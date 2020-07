A Juventus sagrou-se ontem campeã de Itália pela nona temporada consecutiva e Cristiano Ronaldo ganhou a Serie A pela segunda vez na carreira. A namorada do internacional português não deixou de divulgar uma mensagem pública para felicitar CR7 acompanhada de uma curiosa fotografia com os filhos.





"A união faz a força e hoje somos campeões. Não sei que palavra inventar para descrever a tua dedicação, o que és, o que projetas, o que nos inspiras e superas o que já eras... O melhor do Universo. Continua assim 24 horas, 365 dias... ano após ano... Mas sempre valendo a pena. Não podemos estar mais orgulhosos de ti, Cristiano. E nós celebramos assim", escreveu Georgina Rodríguez na legenda de uma fotografia na qual surge com as quatro crianças deitadas em camas no barco do casal . "Festa do pijama", apontou.