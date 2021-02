Sara Carbonero foi internada para se submeter a uma cirurgia - depois de uma recaída no cancro dos ovários que lhe foi detetado há menos de dois anos - e, nas redes sociais, a mulher de Iker Casillas deixou uma mensagem de esperança.





A jornalista, de 37 anos, partilhou nas stories do Instagram um excerto da música 'Espíritu Santo', da banda espanhola 'Delafe y las flores azules', um tema que aconselha a dançar perante as adversidades."E soaram as trombetas da morte e nós pusemo-nos a dançar. Isto é a guerra e para a ganhar terás de libertar-te do sentido de ridículo porque a dançar até o espírito santo baila", diz a letra da canção.