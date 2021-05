A perfeição de Kari Nautique

Ter crescido em Jacksonville, mesmo com o mar ao lado, terá sido determinante para escolher o nome profissional de Kari Nautique. Aliás, para a modelo de fitness, seria sublime se pudesse passar os dias com os pés enfiados na água. A ligação ao mundo da moda começou pelo surf mas o salto para a fama deu-se com uma escaldante produção fotográfica para a ‘Playboy’. Desde então, tem-se mostrado com sensuais biquínis, que realçam as formas as linhas perfeitas do seu corpo.