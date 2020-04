A polémica quarentena de Lavezzi numa ilha com a ex-namorada de um amigo

Ezequiel Lavezzi, que deixou o futebol em dezembro de 2019, volta a estar debaixo dos holofotes. O antigo avançado argentino, de 34 anos, está a cumprir a sua quarentena numa ilha das canárias com a ex-namorada de um amigo.





Segundo a imprensa internacional, Lavezzi está na ilha de San Bartolomé juntamente com a modelo e atriz brasileira Natalia Borges."Lavezzi ficou com a namorada do amigo", referiu o jornalista Lío Pecoraro, que falou também com a ex-namorada do futebolista, Yanina Screpante, que confirmou o relacionamento."Estou cansada de falar do meu ex, já passou, separamos-nos há dois anos. Mas ok, eu conto-te como a conheço. É a ex-namorada de um grande amigo do Pocho. O ex-namorado da Natalia chama-se Lorenzo (Tonetti)", afirmou Yanina Screpante.Nas redes sociais, Lavezzi e Natalia Borges não aparecem juntos nas fotografias, mas ambos encontram-se no mesmo."Ele mentiu ao amigo, que os apanhou há uns anos no Brasil, e recentemente de novo ... Enfim, faça o que quiser, o problema é dele. O karma virá", afirmou ainda a ex-namorada do futebolista.