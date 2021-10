A prenda de 124 mil euros que Georgina recebeu de Cristiano Ronaldo: «Estou sem palavras»

Georgina Rodríguez ficou "sem palavras" com o mais recente presente que Cristiano Ronaldo lhe ofereceu. A namorada do craque português partilhou nas redes sociais uma foto de um porta joias de incríveis dimensões da marca Louis Vuitton, que segundo o jornal 'As' está avaliado em 124 mil euros.





O porta joias, em jeito de mala, é o ideal para as viagens da modelo. Tem 1,40 metros de altura, 8 gavetas para guardar joias, um busto para colares, espelho e outra bolsa para o transporte de mais peças.A peça, batizada de 'Malle Vendôme', e um dos artigos de maior luxo da marca, que foi criada como homenagem à inauguração da boutique Louis Vuitton na famosa Place Vendôme, em Paris."Continuo sem palavras, Cristiano", escreveu Georgina nas 'stories' do Instagram, onde partilhou fotos do exclusivo porta joias.