A radical mudança de visual de Adrien

A liga francesa de futebol ‘fechou’ as portas esta época, sem apelo nem agravo, devido à pandemia de Covid-19, mas isso não quer dizer que os jogadores não cuidem do visual. Adrien Silva foi o exemplo mais recente, ao entregar-se à tesoura de um cabeleireiro que se deslocou lá a casa para lhe compor o cabelo. O resultado está à vista de todos, como o médio do Monaco fez questão de exibir no Instagram, mas aquelas trancinhas… têm que se lhe diga!