Sergio Ramos à saída da maternidade

Após serem pais pela quarta vez de um menino, que nasceu no passado dia 27, Sergio Ramos e a mulher, Pilar Rubio, já levaram para casa o pequeno Máximo Adriano. Nas redes, o casal fez questão de partilhar a novidade com os seguidores, com uma fotografia em que surgem à saída da maternidade. “My team” ( a minha equipa), escreveu o jogador na legenda da fotografia, onde posa ao lado da mulher e dos filhos. A estrela do Real Madrid aproveitou ainda para agradecer ao hospital pelos cuidados recebidos durante o parto da mulher.