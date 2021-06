A 'selvagem' Vanessa Estrella

Vanessa Estrella tem reunido milhares de seguidores a cada fotografia que publica no Instagram a vestir biquínis de reduzidas dimensões. Não é nada de surpreendente face aos intensos treinos a que se submete no ginásio. "Tenho uma atitude um pouco selvagem mas o meu coração é de ouro", brinca a modelo de fitness numa das suas mais recentes publicações. As reações dos fãs não se fizeram esperar, elogiando a boa forma em que se encontra.